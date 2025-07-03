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Yaşar İpek İzmir'deki yangında alevlerin ortasında kaldı! "Yanıyordum, resmen yanıyordum"

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş, Antalya'nın Muratpaşa, Kütahya'nın Gediz ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınları devam ediyor. İzmir'de bulunan şarkıcı Yaşar İpek aracıyla seyir halindeyken dumanların ve alevlerin arasında kaldı ve korku dolu anlar yaşadı.

Yaşar İpek İzmir'deki yangında alevlerin ortasında kaldı! "Yanıyordum, resmen yanıyordum"
Kubra Akalın

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangından etkilenen ve ulaşıma kapatılan İzmir-Çeşme kara yolu öğle saatlerinde, çift yönlü trafiğe açıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş’te devam eden yangınlara ilişkin
"Yangının kontrol altına alındığı bilgisini çok kısa sürede vereceğiz. Yangı otobanın olduğu noktada sıkıştırıldı. Otobanı da trafiğe açacağız. Yangına müdahalemiz devam ediyor. 1100 civarında araç ve binlerce personelimizle çalışanlarınız devam ediyor. Hem karadan hem havadan kesintisiz mücadele veriyoruz. Yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yangınlar insan kaynaklı değil. Elektrik hattı kaynaklı yangın çıktı" dedi.

Yaşar İpek İzmir deki yangında alevlerin ortasında kaldı! "Yanıyordum, resmen yanıyordum" 1

Yangında insanlar ve hayvanlar kurtarılmaya çalışılırken bölgeden gelen acı görüntüler de yürek dağlıyor. Yangının tam ortasında kalan isimlerden biri de şarkıcı Yaşar İpek oldu.

Yaşar İpek İzmir deki yangında alevlerin ortasında kaldı! "Yanıyordum, resmen yanıyordum" 2

Aracıyla seyir halindeyken dumanların ve alevlerin arasında kalan İpek, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yanıyordum, resmen yanıyordum" sözleriyle yaşadığı dehşeti dile getiren İpek'in videosu kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını
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