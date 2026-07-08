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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç Boğaz'daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç'un eşi ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Nevbahar Koç, son dönemde İstanbul sosyetesinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Nevbahar Koç Boğaz'daki yalısının kapılarını açtı.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç Boğaz'daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman davetlerde ortaya çıkıyor.

Dünyaca ünlü isimlerle partilerde boy gösteren Nevbahar Koç şimdide Boğaz'daki yalısıyla gündeme geldi.

Ali Koç un eşi Nevbahar Koç Boğaz daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti 1

Nevbahar Koç, Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a evinin kapılarını açtı. Nuri Paşa Yalısı'nın birbirinden etkileyici detaylarını görenler hayran kaldı.

Ali Koç un eşi Nevbahar Koç Boğaz daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti 2

İstanbul Boğazı'nın en gözde yapıları arasında gösterilen Nuri Paşa Yalısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde inşa edilen tarihi eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ali Koç un eşi Nevbahar Koç Boğaz daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti 3

Köklü hikâyesiyle dikkat çeken yalı, geleneksel Osmanlı mimarisini modern yaşamın konforuyla harmanlayan nadir yapılardan biri.

Ali Koç un eşi Nevbahar Koç Boğaz daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti 4

İnce ahşap detayları, ferah yüksek tavanları, Boğaz manzarasına açılan geniş pencereleri ve özgün mimari dokusunu büyük ölçüde muhafaza eden yapısıyla adeta tarihe tanıklık eden yalı, uzun yıllardır Koç ailesinin en önemli yaşam alanlarından biri olarak biliniyor.

Ali Koç un eşi Nevbahar Koç Boğaz daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti 5

Ali Koç ve Nevbahar Koç'un Boğaz'daki yalısının her detayı hayran bıraktı. Yalının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç un eşi Nevbahar Koç Boğaz daki yalısını gezdirdi! Görenler hayran kaldı! Lüks detaylar dikkat çekti 6

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Nevbahar Koç
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