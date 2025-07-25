Yasemin Minguzzi sözleriyle gündemdeydi! Nihal Yalçın o paylaşım sonrası eleştirilince sosyal medya hesabını kapattı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin anne Yasemin Minguzzi, oturma eylemi yaptığı günlerde, katil zanlılarının 18 yaşından küçük olması sebebiyle hukuken "suça sürüklenen çocuk" (SSÇ) olarak görülmesini eleştiren bir konuşma yaptı.

Acılı anne bu konuda düzenleme talep ettiğini de dile getirdi. Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin anne Yasemin Minguzzi'nin infaz yasasının değişmesi talebi sonrası 'suça sürüklenen çocuk' kavramı sosyal medyada yeniden tartışmalara neden oldu.

Oyuncu Nihal Yalçın da bu konuda bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, Katledilen Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in şu ifadelerini alıntıladı:

"Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim."

Ancak Nihal Yalçın'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Oyuncu gelen eleştiriler ve yorumlardan sonra sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı.