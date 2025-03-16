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Yasemin Özilhan'ın değişimi gündemde! Son pozlarıyla adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 09:38
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Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medyada son olarak mini etek ve kürk kombiniyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, estetik iddialarına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Yasemin Özilhan'ın değişimi gündemde! Son pozlarıyla adından söz ettirdi

Ekranlardan uzak kalmış olsa da Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı davetlerle adından sıkça söz ettiriyor. Lüks yaşam tarzı ve şıklığıyla dikkat çeken Özilhan, moda dünyasında da takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Şu sıralar daha çok sosyal medyada aktif olan ünlü isim, gündemdeki yerini koruyor.

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Doktorlar ve Aşk Oyunu dizilerindeki performansıyla büyük bir izleyici kitlesi kazanan ve İzzet Özilhan ile dünyaevine girerek ekranlara ara veren ünlü oyuncu değişimiyle de dikkat çekiyor.

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Yasemin Özilhan son olarak mini etek ve kürk kombiniyle sosyal medyada poz vererek takipçilerini büyüledi. Lüks yaşantısıyla sıkça gündeme gelen Özilhan, bu şık kombinle değişimiyle adından bir kez daha söz ettirdi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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ESTETİK YANITI

Yasemin Özilhan, sosyal medyada estetik ameliyatlarıyla ilgili çıkan söylentilere de açıklık getirdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Benim sadece dudağımda dolgu var, başka bir şey yok!" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncuya inanmazken kimi de "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Yasemin Özilhan
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