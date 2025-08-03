Yasemin Şefkatli kendini ele verdi! Kocası İdo Tatlıses'i rehberine bakın nasıl kaydetmiş

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. Şimdi bir yaşında olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in fotoğraflarını Yasemin Şefkatli sık sık paylaşıyor.

Instagram'ı da aktif kullanan güzel isim bu kez eşi İdo Tatlıses'ten gelen mesajı paylaştı. Çocukları için evde oyuncu çadırı kuran İdo Tatlıses mesajı Whatsapp'tan attı.

Bu mesajı paylaşan Şefkatli'nin eşini telefon rehberine 'Tatlı beyim' diyerek kaydettiği ortaya çıktı.