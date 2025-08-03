MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yasemin Şefkatli kendini ele verdi! Kocası İdo Tatlıses'i rehberine bakın nasıl kaydetmiş

İdo Tatlıses'in eşi fenomen Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şefkatli, son olarak eşi İdo Tatlıses'ten gelen mesajı paylaştı. Bu paylaşım sayesinde eşini telefon rehberine nasıl kaydettiği de ortaya çıkmış oldu.

Yasemin Şefkatli kendini ele verdi! Kocası İdo Tatlıses'i rehberine bakın nasıl kaydetmiş
Öznur Yaslı İkier

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. Şimdi bir yaşında olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in fotoğraflarını Yasemin Şefkatli sık sık paylaşıyor.

Yasemin Şefkatli kendini ele verdi! Kocası İdo Tatlıses i rehberine bakın nasıl kaydetmiş 1

Instagram'ı da aktif kullanan güzel isim bu kez eşi İdo Tatlıses'ten gelen mesajı paylaştı. Çocukları için evde oyuncu çadırı kuran İdo Tatlıses mesajı Whatsapp'tan attı.

Yasemin Şefkatli kendini ele verdi! Kocası İdo Tatlıses i rehberine bakın nasıl kaydetmiş 2

Bu mesajı paylaşan Şefkatli'nin eşini telefon rehberine 'Tatlı beyim' diyerek kaydettiği ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soluğu Ayvalık'ta aldı! Deniz kenarından peş peşe paylaştıSoluğu Ayvalık'ta aldı! Deniz kenarından peş peşe paylaştı
Edis, Dua Lipa'yı İstanbul'a davet ettiEdis, Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti

Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Efsane Başkanın' oğlu ölü bulundu!

'Efsane Başkanın' oğlu ölü bulundu!

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket

Ankara kulislerini hareketlendirecek anket

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

Türkiye’yi korkutan tehlike! Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

Devlet o doktora tazminat ödeyecek

Devlet o doktora tazminat ödeyecek

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.