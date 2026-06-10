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Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in genç fenomenle anıldığını duyunca sitem etti

Mehmet Ali Erbil'in 21 yaşındaki Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İddialar sonrası Yasmin Erbil babasının aşk hayatıyla ilgili dayanamadı ve isyan etti.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in genç fenomenle anıldığını duyunca sitem etti

Gülseren Ceylan ile kısa sürede boşanan Mehmet Ali Erbil'in, sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Aralarındaki 48 yaş fark olan ikiliye dair eleştirel yorumlar da gecikmedi. TikTok üzerinden tanışıp yakınlaştığı söylenen ikiliden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin ise dayanamadı.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil in genç fenomenle anıldığını duyunca sitem etti 1

Yasmin Erbil babası hakkındaki iddiaları duyunca "Bıktım olur bıktım! Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var. Beğendim, güzel bir kadın ama küçük sanırım. Hayırlısı" dedi.

FENOMEN İDDİALARI YALANLADI

Eylem Çelik aşk iddiaları yayılınca şu açıklamayı yaptı:

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil in genç fenomenle anıldığını duyunca sitem etti 2

"Bazı magazin sayfalarında 'sevgili' olarak gösterildiğim haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar tamamen iznim ve bilgim dışında yayınlanmıştır. Özel hayatımın ve kişilik haklarımın ihlal edildiği bu asılsız haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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