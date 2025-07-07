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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk pozu geldi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile uzun süredir birlikte. Çiftten yeni aşk pozları geldi.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk pozu geldi
Kubra Akalın

Survivor 2025 yarışmacısı Yiğit Poyraz ve sevgilisi Yasmin Erbil sık sık gündeme geliyor.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı sosyal medya fenomeni Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile, aşk dolu yeni fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Erbil'in son paylaşımına beğeni yağdı.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz dan aşk pozu geldi 1

Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yiğit Poyraz ile aralarındaki kıskançlıktan bahsetti. Erbil, "Telefonunu karıştırdım bir kere. Ama biliyor, itiraf ettim. Gizli gizli yapamam ben sonrasında itirafta bulundum. Yakalamadım hiçbir şey. Güveniyor o bana. Benimkisini hiç karıştırmıyor Yiğit" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil
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