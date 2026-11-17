Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçı, İstanbul'daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SAFRA KESESİ ALINACAK

Hastanede yapılan kontrollerin ardından doktorlar, Yavuz Bingöl'ün safra kesesinin alınmasına karar verdi.

TEMMUZ AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Yavuz Bingöl, temmuz ayında da safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmişti. O dönemde yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, safra kesesini ameliyatla aldırmayı planladığını söylemişti.