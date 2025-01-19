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Yeliz Yeşilmen Mısır tatili dönüşü eve girince şoke oldu! "Çok kayıp var"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 15:19
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Geçtiğimiz günlerde eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyuran Yeliz Yeşilmen, tatil için Mısır'a gitti. Instagram hesabı üzerinden tatil paylaşımları yaparak takipçileriyle keyifli anlarını paylaşan Yeliz Yeşilmen, evine döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

Yeliz Yeşilmen Mısır tatili dönüşü eve girince şoke oldu! "Çok kayıp var"

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde 2021 yılında olaylı şekilde boşandığı iki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile yeniden barıştı. Evliliklerine bir şans daha veren ikili, yeni yıla birlikte girerek sarmaş dolaş pozlar vermişti. Yeliz Yeşilmen özel hayatı kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Mısır'da geçirdiği tatilinde yaşadığı ilginç anları da paylaşan Yeşilmen, tatil dönüşü, evindeki hırsızlık olayıyla şoke oldu.

Tatil dönüşü büyük şok yaşayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Çalışanı tarafından değerli eşyalarının çalındığını belirten Yeşilmen, şu açıklamayı yaptı:

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"Evimi soyup beni tatildeyken kaçan kadın görenler bence direkt yazsın çünkü ciddi ciddi çok kayıp var. Seni çok seviyorum deyip de benim tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık bir an önce bulunmasını istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Yeliz Yeşilmen
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