Yeni saç rengi ve yürüyüşüyle Melis Sezen gündemde! "O nasıl yürümek?"

Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katılan Melis Sezen, yeni saç rengi ve havalı yürüyüşüyle dikkat çekti. Melis Sezen'in o halleri sosyal medyada da konuşuldu!

Kubra Akalın
Kubra Akalın

Son olarak Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen bu kez Bükreş Moda Haftası'nda görüntülendi. Deha filmi için saç rengini değiştiren ve bir süredir koyu saçlarıyla dikkat çeken Melis Sezen imaj değiştirdi.

Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde zirveye çıkan 28 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, , Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katıldı. Yeni saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen, moda haftasına damga vurdu.

Melis Sezen'in trençkot kombini ve derin bacak dekoltesi dikkat çekerken yürüyüşü de sosyal medyada konuşuldu.

Daha önce de poz vermek için şekilden şekle giren Sezen yine ilginçti. Melis Sezen'in o halleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Yeni saç rengi ve yürüyüşüyle Melis Sezen gündemde! "O nasıl yürümek?" 1

Kimi oyuncuyu sempatik ve enerjik bulurken kimi de antipatik buldu ve "O yürüyüş ne ya?", "Bu kadın neden böyle ya" yorumlarında bulundu.

Yeni saç rengi ve yürüyüşüyle Melis Sezen gündemde! "O nasıl yürümek?" 2

Bir dergiye röportaj veren ve yakın gelecekten ‘aşk’ dileyen Sezen, “Hepimizin kalpleri uyansın. Sevgi olsun, aşk olsun” demişti.

Melis Sezen
