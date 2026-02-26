MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı 5. bölümüyle reyting listesini alt üst etti! ''Hiç bozmayın''

Yeraltı dizisi dün akşam 5. bölümüyle ekrana geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı dizi son bölümüyle yine sosyal medyayı salladı. Yeraltı son bölümüyle yine reyting listesinde zirveye yerleşmeyi başardı. Eşref Rüya bir kez daha tahtından oldu.

Yeraltı 5. bölümüyle reyting listesini alt üst etti! ''Hiç bozmayın''
Öznur Yaslı İkier

Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisi dün akşam 5. bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle tam not alan Yeraltı reyting listesinde de başarı elde etti.

Yeraltı dizisi bu hafta da Eşref Rüya'yı tahtından ederek tüm kategorilerde birinci olmayı başardı. Kısa sürede büyük başarı elde eden Yeraltı'na sosyal medyada yorum yağdı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı diziye; 'senarist böyle devam', 'hiç bozmayın', 'oyunculuklar şahane' gibi yorumlar yapıldı.

Yeraltı 5. bölümüyle reyting listesini alt üst etti! Hiç bozmayın 1

YERALTI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması, Yeraltı’nda ezber bozar. Kurşun hedefini şaşırmış olabilir… ama hesap henüz kapanmamıştır. Caner yakalanır, Zafer çağrılır ve herkesin önünde tek bir soru asılı kalır: Bu iş burada mı bitecek, yoksa gerçek savaş şimdi mi başlayacak?

Yeraltı 5. bölümüyle reyting listesini alt üst etti! Hiç bozmayın 2

Bozo’nun verdiği karar kanı durdurur gibi görünse de, bazıları bu sakinliği zayıflık olarak okumaya hazırdır. Haydar Ali, kendisi için ölümü göze alan adama karşı borç ve vicdan arasında sıkışırken; Ceylan, eşinin yaptığı fedakârlığın ardındaki asıl nedeni çözmeye çalışır.

Yeraltı 5. bölümüyle reyting listesini alt üst etti! Hiç bozmayın 3

Sultan geçmişiyle son bir kez yüzleşirken, bazı kapıları tamamen kapatır.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? O isim gündemdeİsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? O isim gündemde
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! "Midem bulandı"Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! "Midem bulandı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş Uraz Kaygılaroğlu devrim özkan Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.