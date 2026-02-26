Yeraltı 5. bölümüyle reyting listesini alt üst etti! ''Hiç bozmayın''

Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisi dün akşam 5. bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle tam not alan Yeraltı reyting listesinde de başarı elde etti.

Yeraltı dizisi bu hafta da Eşref Rüya'yı tahtından ederek tüm kategorilerde birinci olmayı başardı. Kısa sürede büyük başarı elde eden Yeraltı'na sosyal medyada yorum yağdı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı diziye; 'senarist böyle devam', 'hiç bozmayın', 'oyunculuklar şahane' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması, Yeraltı’nda ezber bozar. Kurşun hedefini şaşırmış olabilir… ama hesap henüz kapanmamıştır. Caner yakalanır, Zafer çağrılır ve herkesin önünde tek bir soru asılı kalır: Bu iş burada mı bitecek, yoksa gerçek savaş şimdi mi başlayacak?

Bozo’nun verdiği karar kanı durdurur gibi görünse de, bazıları bu sakinliği zayıflık olarak okumaya hazırdır. Haydar Ali, kendisi için ölümü göze alan adama karşı borç ve vicdan arasında sıkışırken; Ceylan, eşinin yaptığı fedakârlığın ardındaki asıl nedeni çözmeye çalışır.

Sultan geçmişiyle son bir kez yüzleşirken, bazı kapıları tamamen kapatır.