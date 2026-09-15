Yeraltı 7 Ekim’de! İsmail Hacıoğlu, Jak Cem Avnayim ve Bora Sivri kadroda

Fenomen dizilerin çoğu sezona eylülde başlasa da NOW'un iddialı dizisi Yeraltı bu konuda farklı bir karar aldı. İkinci sezonu 7 Ekim’de açacak olan NOW’ın “Yeraltı” dizisinin yeni hikâyesi merakla bekleniyor.

Medyapım imzalı dizinin yeni sezondaki bomba transferi İsmail Hacıoğlu’nun oynayacağı karakterin detayları ortaya çıkmaya başladı.



Hacıoğlu “Rüzgâr” karakterine hayat verecek ve Bozo’nun eski aşkı Derya’nın (Şükran Ovalı) kayınbiraderi olarak seyirci karşısına çıkacak.

BOMBA BİR İSİM DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sultan (Sümeyye Aydoğan) ve Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) düğününün buluşturacağı kadroya Bora Sivri de katıldı.



Sivri, dizide Rüzgâr’ın sağ kolunu canlandıracak. Dizide ayrıca “Şakir Paşa Ailesi” dizisiyle akıllarda yer eden Jak Cem Avnayim, Derya’nın eşi Bora’ya hayat verecek.