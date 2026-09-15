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Yeraltı 7 Ekim’de! İsmail Hacıoğlu, Jak Cem Avnayim ve Bora Sivri kadroda

7 Ekim’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisi için geri sayım başladı. Yeraltı dizisinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu ve Bora Sivri dikkat çekiyor. Yeni karakterlerin detayları da heyecan yarattı.

Yeraltı 7 Ekim’de! İsmail Hacıoğlu, Jak Cem Avnayim ve Bora Sivri kadroda

Fenomen dizilerin çoğu sezona eylülde başlasa da NOW'un iddialı dizisi Yeraltı bu konuda farklı bir karar aldı. İkinci sezonu 7 Ekim’de açacak olan NOW’ın “Yeraltı” dizisinin yeni hikâyesi merakla bekleniyor.

Yeraltı 7 Ekim’de! İsmail Hacıoğlu, Jak Cem Avnayim ve Bora Sivri kadroda 1

Medyapım imzalı dizinin yeni sezondaki bomba transferi İsmail Hacıoğlu’nun oynayacağı karakterin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Yeraltı 7 Ekim’de! İsmail Hacıoğlu, Jak Cem Avnayim ve Bora Sivri kadroda 2

Hacıoğlu “Rüzgâr” karakterine hayat verecek ve Bozo’nun eski aşkı Derya’nın (Şükran Ovalı) kayınbiraderi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yeraltı 7 Ekim’de! İsmail Hacıoğlu, Jak Cem Avnayim ve Bora Sivri kadroda 3

BOMBA BİR İSİM DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sultan (Sümeyye Aydoğan) ve Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) düğününün buluşturacağı kadroya Bora Sivri de katıldı.
Yeraltı 7 Ekim’de! İsmail Hacıoğlu, Jak Cem Avnayim ve Bora Sivri kadroda 4

Sivri, dizide Rüzgâr’ın sağ kolunu canlandıracak. Dizide ayrıca “Şakir Paşa Ailesi” dizisiyle akıllarda yer eden Jak Cem Avnayim, Derya’nın eşi Bora’ya hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi
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