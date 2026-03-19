Yeraltı 8. bölüm reyting birincisi oldu! Yeraltı 9. bölüm fragmanı merak edildi

NOW TV'nin kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen ve reytinglerde zirveye oynayan dizisi Yeraltı, 8. bölümüyle 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı ekrana geldi. Eşref Rüya'ya rakip olan Yeraltı dizisi 8. bölümde neler oldu?

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolde olduğu Yeraltı dizisi tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Öte yandan 9. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

YERALTI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Bozo, zaaflarının ne olduğunu açıkça dile getirirken bunun bir zayıflık değil, korunması gereken bir çizgi olduğunu açıkça gösterir. Aile ve bağlılık kavramları, bu kez çok daha tehlikeli bir anlam kazanır. Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında uzun zamandır konuşulmayan duygular ilk kez açıkça dile getirilmeye başlar. Sultan geçmişi bir pişmanlık olarak görürken artık kaçak oynamamaktadır.



Bir diğer beklenmedik sürprizi ise Paşa’nın mutluluğunun peşine düşen Ceylan karşılar. Pınar’ın Ceylan’a olan itirafı yalnızca Pınar’ın değil, Paşa’nın ve ailenin geleceğini de değiştirebilecek bir kırılmanın habercisidir. Bozo, Azize’nin hamlesinin ardından karşılık verir ve savaşın artık kaçınılmaz olduğunu açıkça gösterir. Haydar Ali ile Azize’nin karşısına çıkar. Azize’ye açık bir rest çeker.