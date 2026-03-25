Yeraltı 9. bölüm 3. fragmanı sosyal medyayı salladı! 'Sonunda beklenen oluyor'

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu akşam 9. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan fenomen dizide yeni bölüm öncesi yeni fragman yayınlandı. Yeraltı 9. bölüm 3. fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı bu akşam 9. bölümüyle ekrana gelecek. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin yeni bölümü öncesi yeni fragman yayınlandı.

Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fragmanın sonunda Bozo'nun Haydar Ali'ye sarf ettiği "Efraim beni sevdiği için önüme atladı, sen neden benim karımın önüne atladın?" sözleri dikkat çekti.

Haydar Ali ve Bozo'nun karşı karşıya geldiği bu sahne şimdiden büyük heyecan yarattı.

YORUM YAĞDI

Yeraltı'nın yeni bölümü heyecanla beklenirken sosyal medyada; 'Sonunda beklenen oluyor', 'Fragman bomba olmuş', 'Sonunda AlCey sahneleri', 'Sonunda Ali, Ceylan ve Bozkurt üçgenine giriliyor' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylan’ın evi terk etmesi, Bozo için unutulmayacak bir kırılma anıdır. Döneceğini bilse bile Ceylan’ın gittiği o anı aklından silmeye niyetli değildir. Çünkü bazı gidişler affedilir… bazıları ise her şeyi yakar.

Ceylan’ın Sultan’ın evine gelişi, Haydar Ali ile geçmişten kalan duyguları yeniden gün yüzüne çıkarır. İkili arasındaki gerilim, söylenmeyenlerle daha da yoğunlaşırken; Sultan ile Haydar Ali arasında filizlenen yakınlık, bu dengeyi iyice karmaşık hale getirir. Artık aynı çatı altında, üç kişinin duyguları birbirine dolanmıştır.

Paşa cephesinde ise işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Pınar’ın hamileliği, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklerken, kalbiyle mantığı arasında sıkışan Paşa, ne ileri gidebilir ne de tamamen vazgeçebilir. Her hamlesi, onu biraz daha çıkmazın içine iter.

Azize ise sahneden çekilmiş gibi görünse de oyunun dışında değildir. Bu kez ne zaman ve nereden geleceği belli olmayan bir hamlenin hazırlığındadır.

Yeraltı’nda bu kez saldırı açıktan gelmeyecek… tehlike artık hiç olmadığı kadar yakın ve hiç olmadığı kadar büyük.

