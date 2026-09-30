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Eşref Tek başrolü Çağatay Ulusoy! Eşref Tek nereden izlenecek, ne zaman yayınlanacak?

Eşref Rüya’nın ardından izleyiciyi heyecanlandıran Eşref Tek için beklenen detaylar belli oldu. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yapım, Eşref’in geçmişine ışık tutacak. Peki Eşref Tek ne zaman başlayacak, nereden izlenecek? İşte merak edilenler…

Eşref Tek başrolü Çağatay Ulusoy! Eşref Tek nereden izlenecek, ne zaman yayınlanacak?
Nebahat Kübra Akalın

Eşref Rüya’nın finalinin ardından izleyicilerin merakla beklediği Eşref Tek için heyecanlandıran gelişme yaşandı. Çağatay Ulusoy’un yeniden Eşref karakterine hayat vereceği yapımın ilk afişi paylaşılırken, projenin Prime Video’da yayınlanacağı duyuruldu. Eşref’in geçmişine odaklanacak yapımın konusu ve yayın tarihi ise merak konusu oldu.

EŞREF TEK KONUSU?

Eşref Tek, Eşref’in henüz suç dünyasının zirvesine ulaşmadığı yıllara uzanarak, onu bugünkü Eşref’e dönüştüren hikâyenin başlangıcını anlatıyor. Geçmişinden kalan tek iz olan çocukluk aşkı Rüya’yı bulma tutkusuyla yaşayan Eşref’in yolu, Kıbrıs’ta Kadir’le kesişir. Bu ani dostluk, ikiliyi İstanbul’un acımasız suç dünyasının içine sürüklerken Eşref’in hayatında da yeni bir dönemin kapısını aralar.

Eşref Tek başrolü Çağatay Ulusoy! Eşref Tek nereden izlenecek, ne zaman yayınlanacak? 1

Rüya’yı bulma arayışını sürdüren Eşref, Kadir’le birlikte yeraltı dünyasında tutunabilmek için güçlerini birleştirir. Attıkları riskli adımlar, onları şehrin karanlık güçleriyle karşı karşıya getirirken Eşref’in adı da zamanla İstanbul’un suç dünyasında duyulmaya başlar.

Eşref Tek başrolü Çağatay Ulusoy! Eşref Tek nereden izlenecek, ne zaman yayınlanacak? 2

Eşref’in geçmişine, Rüya’ya duyduğu bağlılığın köklerine ve onu bugün olduğu kişiye dönüştüren dönüm noktalarına odaklanan Eşref Tek, izleyicilere ‘Eşref Rüya’nın sevilen karakteri Eşref’in bugüne nasıl geldiğini keşfetme fırsatı sunuyor.

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EŞREF TEK NE ZAMAN?

Eşref Tek'in başrolü ve konusu açıklansa da henüz yayın tarihi belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya Eşref Tek
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