Devrim Özkan ile aşk yaşadığı söyleniyordu! Deniz Can Aktaş'tan itiraf geldi: 'Hayatımda biri var'

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığına dair söylentiler uzun zamandır magazin manşetlerindeydi.

Dizi sezon arasına girer girmez ikili yurt dışında görüntülenmişti. 'Dizi aşkı gerçeğe' dönüştü söylentileri yayılmış ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti.

Deniz Can Aktaş, katıldığı bir programda aşk hayatından şöhrete, mühendislikten oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğundan evlilik hakkındaki düşüncelerine kadar pek çok konuda konuştu.

"BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"

Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Can Aktaş, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı. Aktaş, "Evet, hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk" açıklamasını yaptı.

"İLK GÖRÜŞTE AŞK YOKTUR"

ABtalks adlı YouTube programına konuk olan Aktaş, ilk görüşte aşka inanmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

''Bir insanı sevmek için onu tanıman, bilmen, özelliklerini keşfetmen ve seninle ne kadar uyumlu olduğunu bilmen gerekir. Aşkın bu şekilde büyüyüp daha aydınlık olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence ilk görüşte aşk yoktur.''