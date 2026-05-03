'Yeraltı seti durdu' iddiası... 'Koku' krizi gündeme geldi! Devrim Özkan’dan açıklama gecikmedi

Yeraltı dizisinin setinden “koku” krizi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrolü Devrim Özkan’dan açıklama gecikmedi. Ünlü oyuncu, hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Yeraltı dizisinin setinde geçtiği öne sürülen iddialara göre, bir sahne çekimi sırasında ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın saçlarından gelen koku nedeniyle yönetmenin çekimi durdurduğu iddia edildi.

Kısa süreli bir ara verildiği ve bitkisel yağlar kullanan oyuncunun saçlarının yıkatıldığı öne sürüldü.

Gündem olan iddiaların ardından Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten oyuncu, iddiaları “tamamen hayal ürünü” olarak nitelendirdi.

"KAZANDIĞINIZ HER KURUŞ HARAMDIR"

Özkan, açıklamasında uzun süredir sistematik bir şekilde hedef alındığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan "haber" adı altındaki asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum. Yıllardır süregelen, sistematik bir şekilde şahsımı karalamayı ve itibar suikastı yapmayı alışkanlık haline getiren bu şahıs/mecra, bugün yine gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alarak tamamen hayal ürünü bir senaryoyu servis etmiştir.

Geçmişte defalarca yalan olduğu kanıtlanmış iddialarına bir yenisini ekleyen bu zihniyetin tek motivasyonunun "etkileşim ve tıklanma" olduğu aşikardır. Sadece birkaç beğeni ve daha fazla izlenme uğruna; bir insanın emeğini, özel hayatını ve onurunu hiçe sayarak yapılan bu eylemler, ne basın özgürlüğüyle ne de insanlıkla açıklanabilir.

Kendi başarısızlıklarını başkalarının hayatlarını kirleterek örtmeye çalışanlara açıkça söylüyorum:

Başkalarının mutsuzluğu ve mağduriyeti üzerinden kurguladığınız o sahte dünyadan kazandığınız her kuruş haramdır. İftira atarak, yalan söyleyerek ve kul hakkı yiyerek elde ettiğiniz o "etkileşimler", gerçeklerin karşısında tuzla buz olmaya mahkumdur.

Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlayamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak. Bugüne kadar biriktirilen tüm yalan haberler ve bugünkü son çirkin iddia ile ilgili olarak hukuki olarak hesaplaşacağım."

