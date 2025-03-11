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  4. Yeşilçam güzeli Hale Soygazi'ye Onur Ödülü... Son hali 'yıllara meydan okuyor' dedirtti

Yeşilçam güzeli Hale Soygazi'ye Onur Ödülü... Son hali 'yıllara meydan okuyor' dedirtti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2025 07:52
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Hale Soygazi, güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Hale Soygazı Siyad Gecesi'nde Onur Ödülü aldı. Soygazi'nin son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam güzeli Hale Soygazi'ye Onur Ödülü... Son hali 'yıllara meydan okuyor' dedirtti

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan Oh Olsun filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan Hale Soygazi, 74 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan bir görünüme sahip.

Yeşilçam'ın güzel isimleri arasında yer alan Hale Soygazi gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman etkinliklerde boy gösteriyor.

"HERKES KENDİNE GÜZEL"

Usta oyuncu son olarak SİYAD gecesinde onur ödülüne layık görüldü. Yılların yaşlandıramadığı Soygazi'yi görenler "Çok güzel", "Kadın yıllanmış şarap gibi", "Bayıldım çok güzel görünüyor" yorumlarında bulundu.

Soygazi ise kendisine gelen sorulardan sonra "Türkiye'nin en güzeli diye bir şey yok! Herkes kendine güzel" dedi.
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Hale Soygazi, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda stil sahibi duruşuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şık ve sade giyim tarzıyla her zaman zamansız bir moda anlayışına sahip olan Soygazi, katıldığı davet ve etkinliklerde doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

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YÜRÜYÜŞÜNÜ AKSATMIYOR

Hale Soygazi 74 yaşında halen bu kadar fit görünmesini sağlıklık beslenmeye borçlu.

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Soygazi, sebze ve meyve ağırlıklı, doğal besinlerden oluşan bir diyet tercih ediyor. Yıllardır spor yapmayı ihmal etmeyen Soygazi, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hale Soygazi
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