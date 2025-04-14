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Yeşilçam'ın yıldızı Şehzan Dilan yıllar sonra ortaya çıktı! Bölüm başı 500 bin TL oyuncular sinirini bozdu

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi ‘Yoksul’da Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Şehnaz Dilan yıllar sonra Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Yeşilçam'ın oyuncusu genç oyuncuların aldığı parayı duyunca sinir krizi geçirdiğini açıkladı.

Yeşilçam'ın yıldızı Şehzan Dilan yıllar sonra ortaya çıktı! Bölüm başı 500 bin TL oyuncular sinirini bozdu
Kubra Akalın

Yeşilçam filmi Yoksul'da Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ve Umut Sokağı filminde Kadir İnanır'la da beraber rol alan Şehnaz Dilan uzun yıllar sonra görüntülendi.

Daha önce Yeşilçam'ın başarısı için, "Ekip işi... Yenileri duyuyorum hepsi birbirine benziyor. Başrol oynuyorum diye kapris yapmıyorum. İsterse bir dakika oynayan biriyle onunla samimi olurum. İçinden geliyor. Yeşilçam sanatçıları hep mütevaziydi" demişti.

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Şehnaz Dilan bu sefer de yeni oyuncuların aldığı ücretlere takıldı.

"HİÇBİR OYUNCU BU PARALAR HAK ETMİYOR"

Posta'da yer alan habere göre; Şehnaz Dilan Tiyatrosu’nu kurduğunu söyleyen usta isim, oyuncuların aldığı paraya şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

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“Yeni oyuncuları tanımıyorum. Bölüm başı 500 bin TL alan varmış! Ayda 2 milyon TL eder. Ben bunu duyunca sinir krizi geçirdim. Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilçam Sineması
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