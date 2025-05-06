Yiğit Poyraz her şeyi ifşa etti! Volkan yenileceğine yemin etmiş... Yasmin Erbil'den olay sözler

Survivor All Star 2025'te her gün başka bir olay yaşanıyor. Almeda'nın çalışan bir kadına fiziksel şiddeti, ailelerin tehdidi derken bu sefer de Yiğit Poyraz'ın elenmesi gündemde.

Yiğit Poyraz elendikten sonra ".Bu iğrenç, kokuşmuş insanların arasından kurtulduğum için bir yandan mutluyum. Bir yandan böyle bir tezgaha geldiğim için sinirliyim. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Bir yandan üzgünüm çünkü bunlara düşmemeliydim" sözleriyle şoke etti.

Bununla da kalmadı Volkan'ın düello öncesinde söylediklerini ifşa ederek şu ifadeleri kullandı:

"İkinci tura kaldıktan sonra Volkan gece yanıma gelip ‘Poyraz, çocuklarımı ve işimi çok özledim, ben bu oyunu sana bırakacağım’ dedi. Bu konuşmayı hiçbir şart dahilinde kimseyle paylaşmayacağına dair bana yemin et dedi. Volkan, ‘çocuklarım ne kadar iyi savaştığımı görsün, bana birkaç sayı ver, sonra beni yakalar bitirirsin, kaybedince beni ayağa kaldırır, elimi havaya kaldırıp sizin babanız şampiyon der beni onure edersin’ dedi. El sıkıştık."

BATUHAN KARACAKAYA'YI İŞARET ETTİ

"Hepsinin bu işte parmağı olduğunu düşünüyorum" diyen Yiğit Poyraz devamında şunları söyledi:

"Batuhan Karacakaya’nın bu tezgahı kurduğuna eminim. Toplantı yapan da tezgahı kuran da projeyi gerçekleştiren de Batuhan Karacakaya’dır. Volkan da onun küçük askeri, piyonudur. Kazanmak için her yol mübah değildir. Benim için bazı doğrular kazanmaktan her zaman daha önemlidir. Ben bu doğrularımın arkasında kalarak zaten kazandığımı düşünüyorum. Final dörtlüm; Hikmet, Almeda, Adem ve Sema."

Yasmin Erbil de sosyal medyada paylaşım yaparak sevgilisine destek verdi.