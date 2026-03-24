Yıldız Asyalı Erol Köse'nin ölümünün ardından video çekip yayınladı! 'Konuşmak istiyorum' dedi tavırları gündem oldu

Türk yapımcı Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki 16. kattaki evinden düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Köse'nin ölümünün intihar mı, cinayet mi yoksa bir kaza mı olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ardından belli olacak.

Erol Köse'nin ölümünün ardından yıllar boyunca birçok ünlü isimle yaşadığı tartışmalar, sosyal medyada tekrar konuşulmaya başladı. Birçok ünlü isim Köse'nin ölümünün ardından sert sözler sarf etti.

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Rüya' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldız Asyalı ise Erol Köse'nin ölümünün ardından bir video çekip paylaştı.

'HİÇ ÇALIŞMADIM'

Asyalı; ''Erol Köse ile ilgili konuşmak istiyorum. Ne kadar haddim olmasa da. Erol abi bence çok dürüst ve iyi bir yapımcıydı. Ben çok üzgünüm şuanda. Ben Erol abiyle hiç çalışmadım. Bana dedi ki 'sen kalitelisin, bu piyasada barınırsan mutsuz olursun' ben bunu bana söylediği için müteşekkirim'' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin videodaki hareketleri ve tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada; 'İyi değil', 'Sarhoş gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.