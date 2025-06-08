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"Yıllarca görüşmedik" demişti! Demet Özdemir bayramda soluğu babasının yanında aldı

'Eşref Rüya' dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran Demet Özdemir babasıyla yıllarca görüşmediğini itiraf etmişti. Bayramda memleketine giden güzel oyuncu babasıyla pozlarını paylaşarak beğeni topladı.

"Yıllarca görüşmedik" demişti! Demet Özdemir bayramda soluğu babasının yanında aldı
Kubra Akalın

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisinde 'Nisan' karakterine hayat veren Demet Özdemir özel hayatıyla gündeme geldi. Set yoğunluğuna ara veren oyuncu Kurban Bayramı tatilinde soluğu memleketi İzmit'te aldı.

Babasıyla küs olduğunu daha önce açıklayan Demet Özdemir şaşırtan bir paylaşım yaptı.

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Ailesini ziyaret eden 33 yaşındaki oyuncu, babası ile çekildiği kareleri Özdemir Erdoğan'ın 'Bana Ellerini Ver' adlı şarkısıyla Instagram hesabından paylaştı.Oyuncu paylaşımına "Baba evine geldik" notunu da düştü.

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UZUN SÜRE GÖRÜŞMEDİ

Demet Özdemir bir süre önce Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati'ye konuk olmuştu. Özdemir burada "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır" demişti.

Özdemir konuşmasının devamında "Babamla annemle boşandıktan sonra görüşmemeye başladım. Şimdi her şey yolunda. Küçükken daha iyiydi aramız, korksam da çok şefkatlidir. Bağı bahçesi vardır hâlâ her şeyi gönderir" demişti.

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Demet Özdemir
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