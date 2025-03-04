Yılmaz Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü. Görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

BAHÇELİ DE YILMAZ ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Söz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

Bahçeli'nin daha önce DEM Parti'nin İmralı Heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'ı da telefonla aramıştı.