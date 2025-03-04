MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılmaz Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu

Yılmaz Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.03.2025 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan yaptığı görüşmede, 'terörsüz Türkiye hedefine katkılarından' dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Bahçeli ise, Erdoğan’ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi ilgiyle takip ettiğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile telefonla görüştü. Görüşme sırasında Yılmaz Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' sürecine yaptığı katkılardan ötürü Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

BAHÇELİ DE YILMAZ ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Söz konusu görüşmede Bahçeli ise, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği diziyi beğenerek takip ettiğini ifade ederek, Erdoğan’ın dizideki karakterinin ciddi ve kararlı bir tavır sergilediğini belirtti ve başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.

GDGDH

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

Bahçeli'nin daha önce DEM Parti'nin İmralı Heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'ı da telefonla aramıştı.

thumbs_b_c_635b8be3a5e1f66fba492985f370987c

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi! DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!
Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık" Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık"
Mynet'in Sesi
Cesur pozlarıyla olay oldu! Kimse tanıyamadıCesur pozlarıyla olay oldu! Kimse tanıyamadı
Ev hapsi yeni kaldırılmıştı! 2 yıl hapsi istendiEv hapsi yeni kaldırılmıştı! 2 yıl hapsi istendi
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Devlet Bahçeli MHP telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

DEM Parti seçeneği, her şeyi değiştirdi!

G.Saray karıştı, Okan Buruk çıldırdı! "Seni gözüm görmesin"

G.Saray karıştı, Okan Buruk çıldırdı! "Seni gözüm görmesin"

Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı...

Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı...

Lüks villalar, 7,5 milyon dolarlık hesap, oteller...

Lüks villalar, 7,5 milyon dolarlık hesap, oteller...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.