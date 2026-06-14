Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, millî maç için bir arada!

A Millî Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk karşılaşmasında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile mücadele ediyor.

Dünya Kupası heyecanı yaşayan futbolseverler bu sabah hem ekran başında hem de statta ay-yıldızlıları destekliyor.

Bu tarihi heyecana yerinde ortak olmak için Kanada'ya gidenler arasında Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve oğulları Rodin Nazım Erdoğan da yer alıyor.

2018 yılında yollarını ayıran Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2010 yılında dünyaya gelen oğullarıyla birlikte millî takıma destek vermek için Vancouver'da bir araya geldi.

Yılmaz Erdoğan, ay-yıldızlı formaları giyip BC Place Stadı'nı arkalarına alarak verdikleri pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erdoğan'ın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Ayağın uğurlu gelsin', 'Harika kareler', 'Süpersiniz' gibi yorumlar yapıldı.