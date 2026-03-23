Yılmaz Morgül'ün ablası kim? Yıllar sonra 'cinayete kurban gitti' diyerek anlattı

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Yılmaz Morgül, ablasının cinayete kurban gittiğini yıllar sonra açıkladı. Yılmaz Morgül'ün ablasının kim olduğu açıklamalardan sonra araştırmaya başlandı.

Morgül ablası Perihan Yılmaz'ın henüz 19 yaşındayken evlilik hazırlıkları yaptığı sırada öldürüldüğünü söyledi. “Seni Adam Zannettim” şarkısının sözlerini yıllar önce yazdığını ve şimdi bestelediğini açıklayan Yılmaz Morgül, şarkının genç kadınlara bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

“Senelerdir içimde sakladığım çok büyük bir sırrım var. Ablam cinayete kurban gitti” diyen şarkıcı gözyaşlarını tutamadı. O anlarda sunucular da şok yaşayarak "Şaka yapıyorsun? Ne?" dedi.

Yılmaz Morgül şunları söyledi:

"Ablam evlilik hazırlıkları yapıyordu; sözlendi ve nişanlandı, 19 yaşındaydı. Ama bir gün gittiğimizde ablamın kaza haberini aldık. Ablam öldürülmüştü. Bunu anlatmak zorundaydım. Bu şarkı sözünü yıllar önce yazmıştım, daha yeni besteledim. Bütün genç kadınlara mesaj olsun diye…"

Ünlü şarkıcı, “Annem her gün ağlıyordu. Üzüntüsünden zona oldu. Evlatlarınıza çok sıkı sarılın, sevginizi verin. Biz babasız büyüdük. Kimse büyük konuşmasın" ifadelerini de kullandı.

"FAİLİ MEÇHUL BİR CİNAYET"

Morgül geçtiğimiz yıllarda bu olayı şu ifadelerle anlatmıştı:

‘‘Ablamın ölümü yıllarca faili meçhul bir cinayet olarak kaldı. Ablam o zaman konservatuvar öğrencisiydi. O zamanlarda tanıştığı biriyle sözlenmişti. Cinayet sonrası evlilik hazırlıkları yaptığı adamın eski eşinden şüphelenildi. Ancak kadın inkar etti. 11 sene önce, kadının kızı olayı anlatarak cinayeti aydınlattı. Kadın 24 yıl hapse mahkum edildi.’’