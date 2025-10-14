MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yok artık! Dekoltesindeki detayı gösterdi: Meme kılların var mı?

Yıllara meydan okuyan Heidi Klum son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Göğsündeki upuzun kılı paylaşan model "Meme kılların var mı?" diye sordu.

Yok artık! Dekoltesindeki detayı gösterdi: Meme kılların var mı?

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum sosyal medyada iddialı pzolarıyla dikkat çekiyor.

Yıllara meydan okuyan model "Tüm kusurlarımı görüyorum. İşte bu kadar. Hayat böyle bir şey" diyen model son paylaşımıyla olay oldu.

Heidi Klum sosyal medyada dekoltesini paylaştı ve göğsündeki upuzun kılı gösterdi. Bununla da kalmadı Klum sosyal medyada takipçilerine "Meme kılların var mı?" diye sordu.

Yok artık! Dekoltesindeki detayı gösterdi: Meme kılların var mı? 1

Model bu sorudan sonra ise videoyu yorumlara kapadı.

Yok artık! Dekoltesindeki detayı gösterdi: Meme kılların var mı? 2

Her fırsatta üstsüz poz veren güzel model son olarak "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu! Rapordaki detaylar kahrettiGüllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu! Rapordaki detaylar kahretti
"Soyunma odası" sorusu geldi! "Ya niye adam olmuyoruz?""Soyunma odası" sorusu geldi! "Ya niye adam olmuyoruz?"

Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.