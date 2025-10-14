Yok artık! Dekoltesindeki detayı gösterdi: Meme kılların var mı?

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum sosyal medyada iddialı pzolarıyla dikkat çekiyor.

Yıllara meydan okuyan model "Tüm kusurlarımı görüyorum. İşte bu kadar. Hayat böyle bir şey" diyen model son paylaşımıyla olay oldu.

Heidi Klum sosyal medyada dekoltesini paylaştı ve göğsündeki upuzun kılı gösterdi. Bununla da kalmadı Klum sosyal medyada takipçilerine "Meme kılların var mı?" diye sordu.

Model bu sorudan sonra ise videoyu yorumlara kapadı.

Her fırsatta üstsüz poz veren güzel model son olarak "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" demişti.