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Yönetmen Berkun Oya, Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı! "Sana söz..."

Yönetmen Berkun Oya, Sırrı Süreyya Önder anma töreninde zor anlar yaşadı. Konuşmakta zorlanan Oya "Sana söz veriyorum" diyerek Sırrı Süreyya Önder ile son konuşmasını aktardı.

Yönetmen Berkun Oya, Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı! "Sana söz..."
Kubra Akalın

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Önder, 18 gündür yoğun bakım tedavisi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de gerçekleşen anma töreninde yönetmen Berkun Oya da bir konuşma yaptı. Ancak Berkun Oya sahneye çıktığı anda gözyaşlarını tutamadı. Konuşmakta zorlanan Oya ağlayarak şu ifadeleri kullandı ve sözlerini tamamlayamadı:

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"ENDİŞE EDEREK BU HAYAT YAŞANMAZ"

"Bana demişti ki hastaneye gitmeden 2 saat önce telefonda konuşmuştuk, onu çok dert ediyordum. Sen nasılsın dedi dedim ki beni boşver sen nasılsın endişe ediyorum. Bak kardeş dedi ben bu hayatta hiçbir şey öğrenmediysem bir şey öğrendim dedi: Endişe ederek bu hayat yaşanmaz dedi. Sana söz endişe etmeden hayatım boyunca..."

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Pervin Buldan da o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Berkun Oya Sırrı Süreyya Önder
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