Yük gemisinin Müge Anlı'nın yalısına çarptığı iddia edildi! Gerçek ortaya çıktı

Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala karaya oturdu.

Bölgedeki risk nedeniyle ekipler hızla harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, "Kurtarma-5" römorkörünün gemiye refakat ettiği öğrenildi. Yük gemisinin yalıya metreler kala durması sonrası yalının Müge Anlı'ya ait olduğu iddiası X'te dolaşıma girdi.

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Geminin Bianka Sömertürkmen'e ait yalının cam korkuluklarına ve beton kısımlarına çarptığı açıklandı.

Öte yandan uzun süren çalışmaların ardından gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.