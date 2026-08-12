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Yunus Bülbül 4. kez evlendi! Yaş farkı dikkat çekti

'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Köfteci Abbas' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran 71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül evlendi. Bülbül'ün nikah fotoğrafları paylaşıldı.

Yunus Bülbül 4. kez evlendi! Yaş farkı dikkat çekti

Bir döneme damga vuran Bücür Cadı'da 'Köfteci Abbas' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran 71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül uzun süre sonra ortaya çıktı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Yunus Bülbül, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde Neslihan Mutlu ile hayatını birleştirdi.

Yunus Bülbül 4. kez evlendi! Yaş farkı dikkat çekti 1

Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu söyleyen Bülbül, nikah törenini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunus Bülbül, paylaşımına "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin" notunu düştü. Bülbül'ün nikah videosuna çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Yunus Bülbül 4. kez evlendi! Yaş farkı dikkat çekti 2

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

71 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Yunus Bülbül 'ün eşinin 38 yaşında olduğu da iddia edildi. Bu yaş farkı sosyal medyada konuşuldu.

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Yunus Bülbül
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