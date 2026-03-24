Yüsra Geyik Sahtekarlar final yapar yapmaz o diziyle anlaştı

Sahtekarlar dizisinde Kıvılcım rolüne hayat veren Yüsra Geyik yeni diziyle anlaştı. Dizisi geçtiğimiz hafta final yapan Geyik hemen ekrana dönmek için harekete geçti.

Arka Sokaklar ile tanınan ve pek çok dizide rol olan Yüsra Geyik, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilecek olan Operasyon Alesta kadrosuna dahil oldu.

DONANMANIN EN PARLAK SUBAYLARINDAN

Geyik, “Beren Varnalı” rolüne hayat verecek. Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği “Operasyon Alesta” dizisinde Beren Varnalı, donanmanın en parlak subaylarından biri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizide Deniz Kurmay Albay Levent Yıldırım’ı Cem Bender, SAT komandosu Arda Boran’ı Onur Seyit Yaran, TRT World’ün kıdemli muhabiri Nehir Bozdoğan’ı Meltem Akçöl, “Julian”ı Fırat Çelik ve “Isabelle”yi Denise Capezza oynayacak.