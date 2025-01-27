Yüzünü gerdirmişti! Cenk Eren neden estetik olduğunu açıkladı! 'İşte bu yüzden' diyerek son halini paylaştı

Sevilen şarkıları, renkli kişiği ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Cenk Eren son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonla gündeme gelmişti.

58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatmıştı. Yüzünün son halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, fotoğrafına "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düşmüştü.

SON HALİNİ PAYLAŞTI!

Cenk Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik yaptırdığını açıkladı. Son halini de paylaşan Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı.