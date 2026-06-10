Zafer Algöz'den Ozan Güven'e destek geldi! "Çok ayıp ettiler" deyip...

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir mekandan kadınların tepkisi sonucu çıkarılmıştı.

Ozan Güven yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabında ‘O.M.G’ oyununun gösterimlerinin iptal olduğunu da açıklamıştı. Ozan Güven'e bu süreçte destek mesajları da vardı.

Bu isimlerden biri de Zafer Algöz oldu. Zafer Algöz, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada "Görüntüleri izledim bence çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin kalkıp bir başkasını yargının üstünde kendini görüp, toplumun içerisinde böyle yargılaması hoş değil" dedi.

"OZAN ÇOK KIYMETLİDİR"

Ünlü oyuncu konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Ozan orada kendini çok beyefendi göstermiş kendisini yürekten kutluyorum, ben olsam ben daha farklı bir tepki gösterebilirdim. İyi tutmuş kendini."

Zafer Algöz ayrıca "Ozan çok kıymetlidir bizim için iyi oyuncudur çalışkan adamdır" dedi.

Öte yandan Zafer Algöz genel değerlendirmesinde "Maalesef özellikle sosyal medyada karşınıza geçtiği zaman iki cümle edemeyecek adamlar durup dururken sosyal medyadan böyle ağzına geleni yazıyor biliyorsun. O çok moda oldu Türkiye'de.

Herkes kendini avukat ya da hakim zannediyor ya da bir konuda çok bilgili zannediyor kendini. Artık alıştık onlara" ifadelerini kullandı.