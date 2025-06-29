MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zara hangi diyetle 12 kilo verdi! Değişen tarzıyla gündeme geliyordu

Şarkıcı Zara verdiği kilolardan sonra cesur seçimleriyle gündeme gelirken yeniden kilo aldı. Zara eleştirilerden sonra sıkı bir diyete girdi ve 12 kilo verdi. Peki Zara hangi diyetle zayıfladı?

Zara hangi diyetle 12 kilo verdi! Değişen tarzıyla gündeme geliyordu
Kubra Akalın

Zara, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Bir süredir kilo alıp vermesiyle gündeme gelen Zara konser tarihini öğrenince hemen diyete başlamış!

Son dönemde değişen tarzıyla gündeme gelen ve zaman zaman da eleştiri alan Zara, sıkı bir diyetle 12 kilo verdiğini söyledi.

Zara, "Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var" diyerek güldü.

Ekran görüntüsü 2025-06-29 134745

ZORLU DİYET

Zara sıkı diyetine dair geçtiğimiz günlerde, “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet” demişti.

Ekran görüntüsü 2025-06-29 134814

Zara bahsettiği sıkı diyetinde 24 saatte bir yemek yiyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu "24 saatte bir yiyorum. Diyetisyenle birlikte ilerliyorum. Gerçekten yemeyince oluyormuş" ifadelerini kullanmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Makedon göçmeni eşiyle Gazi Koşusu'na geldi! Sade tarza beğeni yağdıMakedon göçmeni eşiyle Gazi Koşusu'na geldi! Sade tarza beğeni yağdı
"Eniştem" diyordu! Çok fena yakalandılar"Eniştem" diyordu! Çok fena yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
Zara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Dün Kadıköy'de gözaltına alınmıştı! İrfan Değirmenci hakkında karar verildi

Dün Kadıköy'de gözaltına alınmıştı! İrfan Değirmenci hakkında karar verildi

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Napoli ile antrenmanlara çıkacak

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Napoli ile antrenmanlara çıkacak

Cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı

Cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.