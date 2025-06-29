Zara hangi diyetle 12 kilo verdi! Değişen tarzıyla gündeme geliyordu

Zara, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Bir süredir kilo alıp vermesiyle gündeme gelen Zara konser tarihini öğrenince hemen diyete başlamış!

Son dönemde değişen tarzıyla gündeme gelen ve zaman zaman da eleştiri alan Zara, sıkı bir diyetle 12 kilo verdiğini söyledi.

Zara, "Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var" diyerek güldü.

ZORLU DİYET

Zara sıkı diyetine dair geçtiğimiz günlerde, “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet” demişti.

Zara bahsettiği sıkı diyetinde 24 saatte bir yemek yiyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu "24 saatte bir yiyorum. Diyetisyenle birlikte ilerliyorum. Gerçekten yemeyince oluyormuş" ifadelerini kullanmıştı.