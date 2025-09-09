Zara McDermott belgesel için gittiği Tayland'da kendini bir anda üstsüz kadınların arasında buldu! O da aralarına girip...

Eski Love Island yıldızı Zara McDermott, BBC için çekilen yeni belgeselinde yaşadığı sıra dışı anlarla gündeme geldi. Tayland’a giderek bölgenin karanlık yüzünü araştıran McDermott, üç bölümlük serinin ikinci bölümünde kadın güçlenmesi atölyesine katıldı.

Ancak atölyede karşılaştıkları ünlü ismi şaşkına çevirdi. McDermott, bir odada göğüslerini ovuşturan üstsüz kadınların arasında kendini buldu. Ayrıca odanın ortasında yer alan “yoni” yani vajina sunağı da genç sunucuyu hayrete düşürdü.

Atölyeye girmeden önce “Biraz korkuyorum, evde asla yapmayacağım bir şey ama buradayım, kendimi keşfetmek istiyorum” diyen Zara, kısa süre sonra kendini uygulamanın içinde buldu.

"GERÇEKTEN HARİKAYDI"

Katılımcılar nefes egzersizleriyle başladıkları çalışmada, bedenlerini keşfetmeye yönlendirildi. Eğitmen, kadınlara “Göğüslerinizle enerjik bir bağ kurun” çağrısında bulundu. İlk başta şaşkın görünen Zara, daha sonra kendini bu pratiğe bıraktı.

Atölye sonrası konuşan McDermott, “Gözlerim tamamen yeni bir dünyaya açıldı. Bunu daha önce hiç yapmamıştım ama gerçekten harikaydı. Kendime bağlanmanın yeni bir yolunu keşfettim” dedi.

