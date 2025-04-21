Zara'nın derin dekolteli kıyafeti bu sefer beğenildi: Muhteşem bir kıyafet!

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, hem fiziği hem de sahne kıyafetleriyle gündemde. 9 kilo veren ünlü sanatçı, sahnede artık çok daha cesur seçimler yapıyor.

Zayıflama süreci hakkında konuşan Zara, kendine özgü yöntemini “Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Aralıklı oruç sistemini uyguluyorum ve gerçekten çok faydasını gördüm.” diyerek açıklamıştı.

Uyguladığı bu yöntem sayesinde kısa sürede 9 kilo veren Zara, yeni görünümünü hem sosyal medyada hem de sahnede sergilemekten çekinmiyor.

Derin dekolte seçimleri yüzünden sık sık eleştirilen Zara bu sefer kırmızı elbisesiyle sahnedeydi.

Güzel şarkıcı tarzıyla bu sefer fanlarından eleştiri değil beğeni aldı. Şarkıcı Zara'yı görenler "Muhteşem bir kıyafet!", "Çok güzel görünüyorsun", "Çok zarif olmuş" yorumlarında bulundu.

YELİZ YEŞİLMEN'DEN OLAY YORUM

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz ay Zara'nın tarzına "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulunmuştu.