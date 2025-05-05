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Zara verdiği kiloları geri mi aldı? Sahnedeki haline yorum yağdı: Fotoşop abartılmış

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Zara cesur tarzıyla da dikkat çekiyordu. Ancak son konserlerinde Zara'yı görenler kilo aldığına dair yorumlar yaptı. Son paylaşıma ise eleştiri yağdı.

Zara verdiği kiloları geri mi aldı? Sahnedeki haline yorum yağdı: Fotoşop abartılmış
Kubra Akalın

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, sahne tarzıyla dikkat çekiyordu. Kilo verdikten sonra iddialı seçimlerde bulunan şarkıcı Zara'nın tarzı takipçilerini ikiye bölüyordu.

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz aylarda 9 kio veren Zara'nın tarzına "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulunmuştu.

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Zara konserlerine devam ediyor. İddiaları tarzıyla adından söz ettiren Zara son olarak Samsun'da konser verdi. Ancak Zara'nın görünümüne pek çok yorum yapıldı.

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Bazı yorumlar verdiği kilolaları geri aldığı yönündeydi. Bazı takipçiler ise sosyal medyada paylaşılan videolar ve fotoğraflar arasındaki farka dikkat çekti.

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Zara'nın paylaşımlarına "Photoshop abartılmış", "Kilo aldınsa aldın neden fotoğrafları filtreledin", "Çok yazık kendini böyle gösterme çabana", "Ne gerek var fotoşopa" yorumları geldi.

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Zara
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