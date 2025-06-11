Zehra Güneş örgü elbisesiyle yaktı geçti! Ebrar Karakurt dayanamadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel voleybolcu pozlarıyla da hayranlarını mest ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş bu sefer de bayram sonrası yaptığı "İyi bayramlar" notlu pozuyla beğeni topladı.

Güzel voleybolcu omuzlarını açıkta bırakan dantelli elbisesiyle ışıltısını ortaya çıkardı. Uyumlu takılarıyla kombinini tamamlayan Zehra Güneş doğal ve zarif görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Pozları gören Ebrar Karakurt da dayanamayarak "Çok güzelsin" yazdı.