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Zehra Güneş örgü elbisesiyle yaktı geçti! Ebrar Karakurt dayanamadı

Başarılı kariyeri ve güzelliği ile dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş sosyal medyayı aktif kullanıyor! "İyi bayramlar" notuyla pozlarını paylaşan güzel voleybolcuyu gören arkadaşı Ebrar da fotoğrafa dayanamadı.

Zehra Güneş örgü elbisesiyle yaktı geçti! Ebrar Karakurt dayanamadı
Kubra Akalın

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel voleybolcu pozlarıyla da hayranlarını mest ediyor.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş bu sefer de bayram sonrası yaptığı "İyi bayramlar" notlu pozuyla beğeni topladı.

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Güzel voleybolcu omuzlarını açıkta bırakan dantelli elbisesiyle ışıltısını ortaya çıkardı. Uyumlu takılarıyla kombinini tamamlayan Zehra Güneş doğal ve zarif görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Pozları gören Ebrar Karakurt da dayanamayarak "Çok güzelsin" yazdı.

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Zehra Güneş
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