Zeynep Bastık bekarlığa veda partisi yaptı!

Şarkıcı Zeynep Bastık ve 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü evlilik kararı almıştı.

Şarkıcı erkek arkadaşının romantik evlenme teklifine evet demişti. Bastık sevgilisine aşkını ''Sevgilim.. Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl.. Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım'' sözleriyle ifade etmişti.

Düğün hazırlıkları yapan çiftten Zeynep Bastık'a sürpriz bir bekarlığa veda partisi yapıldı.

Zeynep Bastık bekarlığa veda partisinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla beğeni topladı.