MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zeynep Bastık bekarlığa veda partisi yaptı!

Serkay Tütüncü ile evlenecek olan Zeynep Bastık, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Zeynep Bastık'a duvak takıldı ve eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Zeynep Bastık bekarlığa veda partisi yaptı!

Şarkıcı Zeynep Bastık ve 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü evlilik kararı almıştı.

Şarkıcı erkek arkadaşının romantik evlenme teklifine evet demişti. Bastık sevgilisine aşkını ''Sevgilim.. Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl.. Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım'' sözleriyle ifade etmişti.

Zeynep Bastık bekarlığa veda partisi yaptı! 1

Düğün hazırlıkları yapan çiftten Zeynep Bastık'a sürpriz bir bekarlığa veda partisi yapıldı.

Zeynep Bastık bekarlığa veda partisi yaptı! 2

Zeynep Bastık bekarlığa veda partisinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla beğeni topladı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Romantik sahneler bitmiyor! Şimdi de yatakta...Romantik sahneler bitmiyor! Şimdi de yatakta...
Ünlü türkücü ile nişanlı! Tutuklu belediye başkanı paylaştıÜnlü türkücü ile nişanlı! Tutuklu belediye başkanı paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.