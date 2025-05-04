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Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış evleniyor! "Hayatımın en kolay eveti"

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış yeniden evlenme kararı aldı. Evlilikleri kısa süre ikiliden Akış, dijital içerik üreticisi olan Gizem Kaya'ya evlilik teklifi etti.

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış evleniyor! "Hayatımın en kolay eveti"
Kubra Akalın

Zeynep Bastık ile Tolga Akış Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bastık, ayrılık haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurunca gündem olmuştu:

"Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!"

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Sonra sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Bastık'ın eski eşi de yeni aşka yelken açtı. Tolga Akış şimdi ise yeniden evlenme kararı aldı.

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LİZBON'DA EVLİLİK TEKLİFİ

Son olarak 'Big5 Türkiye' yarışmasının yapımcılığını üstlenen Tolga Akış sevgilisi Gizem Kaya'ya Lizbon'da evlilik teklif etti.

Dijital içerik üreticisi olan Gizem Kaya o anları Instagram hesabından paylaştı. Gizem Kaya paylaşımında, "Hayatımın en kolay eveti" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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