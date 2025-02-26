MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Sever Demirel doğum sürecini anlattı! Bakın kaç kilo almış

Zeynep Sever Demirel doğum sürecini anlattı! Bakın kaç kilo almış

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.02.2025 19:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel 3. kızını dünyaya getirdi. Yasmin adını verdikleri kızlarıyla aile pozlarını paylaşan Zeynep Sever, hamilelik ve doğum sürecini anlattığı bir paylaşım yaptı.

Zeynep Sever Demirel doğum sürecini anlattı! Bakın kaç kilo almış

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel üçüncü kez kız annesi oldu. Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan çift üçüncü kızına Yasmin ismini verdi. Hamilelik sürecindeki fit hali ile dikkat çeken Zeynep Sever kaç kilo aldığını açıkladı.

Zeynep Sever hamilelik ve doğum sürecine dair Instagram hesabında paylaşım yaptı. Taze anne paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ekran görüntüsü 2025-02-26 190518

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz…

Ekran görüntüsü 2025-02-26 190411

Yasmin hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti.

'ANAM AĞLADI'

Ekran görüntüsü 2025-02-26 190421

'Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübahlasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti. Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, veee önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…

Ekran görüntüsü 2025-02-26 190433

Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle. İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyor ve bazı teşekkürlerim var onlara geçiyorum."

Ekran görüntüsü 2025-02-26 190506

Ekran görüntüsü 2025-02-26 190455

Ekran görüntüsü 2025-02-26 190446

Mynet'in Sesi
Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü: Davada dikkat çeken gelişme!Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü: Davada dikkat çeken gelişme!
Mauro Icardi İstanbul'u gezerken bu yöntemi kullandıMauro Icardi İstanbul'u gezerken bu yöntemi kullandı
Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Zeynep Demirel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seyir halindeki otomobilde patlama! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

Seyir halindeki otomobilde patlama! 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

TFF'ye başvurdular! Fenerbahçe'den tüm maçlar için yabancı hakem talebi

TFF'ye başvurdular! Fenerbahçe'den tüm maçlar için yabancı hakem talebi

Mahkemeden CHP kurultayı kararı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi duyurdu

Mahkemeden CHP kurultayı kararı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi duyurdu

Karda ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Karda ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Drogba Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Drogba Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.