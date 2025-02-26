Zeynep Sever Demirel doğum sürecini anlattı! Bakın kaç kilo almış

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel üçüncü kez kız annesi oldu. Yade ve Yeda adında iki kızı bulunan çift üçüncü kızına Yasmin ismini verdi. Hamilelik sürecindeki fit hali ile dikkat çeken Zeynep Sever kaç kilo aldığını açıkladı.

Zeynep Sever hamilelik ve doğum sürecine dair Instagram hesabında paylaşım yaptı. Taze anne paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz…

Yasmin hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti.

'ANAM AĞLADI'

'Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübahlasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti. Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, veee önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…

Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle. İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyor ve bazı teşekkürlerim var onlara geçiyorum."