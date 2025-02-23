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Zeynep Sever ve Volkan Demirel'in kızları doğdu! İşte bebeklerinin ismi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 10:22
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Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti kızlarına kavuştu. Zeynep Sever Demirel doğum yaptı. Zeynep Sever ve Volkan Demirel kızlarına koydukları isimle dikkat çekti. Yasmin ne demek merak edildi.

Zeynep Sever ve Volkan Demirel'in kızları doğdu! İşte bebeklerinin ismi

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Volkan Demirel, Instagram'dan yaptığı paylaşımla üçüncü kızlarının dünyaya geldiğini açıkladı. Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarının ardından çift, yeni dünyaya gelen bebeklerine Yasmin adını verdi.

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel kızlarına Yasmin ismi verilince Yasmin'in anlamı da merak edildi.

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YASMİN İSMİNİN ANLAMI

Farsça ve Arapçadan birçok kelime Avrupa dillerine geçmiştir. O kelimelerden biri olan Yasmin, Avrupa dillerine Jasmine ve Jasminum şeklinde telaffuz edilir. Yasmin, genellikle sarı, beyaz ve pembe gibi açık renklerde açan hoş kokulu bir çiçektir.

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Yasmin ismi de "güzel", "zarif", "nefis kokulu" gibi anlamlarla özdeşleştirilir. Yasmin ismi aynı zamanda, sevilen, beğenilen, rağbet edilen ve saygı duyulan kişi anlamına gelir.

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zeynep sever
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