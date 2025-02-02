Zeynep Tuğçe Bayat oğlu Atlas'a kavuştu! Doğumdan sonra paylaştı yorum yağdı

Cansel Elçin eşi Zeynep Tuğçe Bayat’la Ağustos 2020'de evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu. Zeynep Tuğçe Bayat'tan bebeği dünyaya geldikten sonra ilk paylaşım geldi. Ünlü isim sağlık durumunu da açıkladı.

Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısına geçen Zeynep Tuğçe Bayat, aynı zamanda oğlu Atlas için de Instagram hesabı da açmıştı.

31 Ocak'ta doğum yapan güzel oyuncu paylaşım da yaptı. Atlas bebeğe kavuşmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat'tan anne olduktan sonra ilk paylaşım da geldi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:

"Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz."

Cansel Elçin de paylaşımına "Hepinizin güzel dileklerinize buradan kalp gönderiyorum. Enerjimiz bol olsun. Güzel ve iyiliğin olduğu bir gelecek inşaa edelim" yorumunu bıraktı.

Güzel oyuncunun paylaşımına "Ne güzel görünüyorsun", "Hiç doğurmuş gibi durmuyor" yorumları geldi.