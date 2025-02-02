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Zeynep Türkeş ve Tayfun Duygulu buluştu! İşte son halleri

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.02.2025 14:17
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"Ah Memedim" şarkısıyla tanınan Zeynep Türkeş ve "Fırtına" gibi hit parçaların sahibi Tayfun Duygulu, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi. İkilinin paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zeynep Türkeş ve Tayfun Duygulu buluştu! İşte son halleri

"Ah Memedim" şarkısıyla tanınan Zeynep Türkeş ve "Fırtına", "Yağmurun Elleri" ve "Seninle Ölürüm" gibi hit parçalarıyla hafızalarda yer edinen Tayfun Duygulu sosyal medyada gündemde.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Türkeş ve Tayfun Duygulu, yıllar sonra bir araya geldi.

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İkili, sosyal medya hesaplarından Ankara'da gerçekleştirecekleri organizasyona giderken çekilen bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Uçak içerisinde çekilen videoda, Tayfun Duygulu ve Zeynep Türkeş, "Merhaba Ankara, biz yola çıkmak üzereyiz" diyerek Ankara'da yapılacak etkinlikte sevenleriyle buluşacaklarının müjdesini verdiler.

Zeynep Türkeş ve Tayfun Duygulu'nun son hallerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. İki şarkıcıyı görenler "Hâlâ efsanesiniz", "Çok güzelsiniz", "İçim ısındı sizi görünce" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Tayfun Duygulu
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