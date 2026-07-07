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Zihni Göktay’ın oğlu Ömer Göktay 'vasiyetiydi' diyerek açıkladı

Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı "Lüküs Hayat" ile damgasını vuran Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Zihni Göktay’ın oğlu Ömer Göktay vasiyet açıklamasıyla dikkat çekti.

Zihni Göktay’ın oğlu Ömer Göktay 'vasiyetiydi' diyerek açıkladı

Türk tiyatrosunun efsanelerinden Zihni Göktay hayatını kaybetti. Tiyatro sahnesinde "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene Göktay’ın ailesi, sanat camiasından arkadaşları, oyuncular, sevenleri katıldı.

Zihni Göktay’ın oğlu Ömer Göktay vasiyetiydi diyerek açıkladı 1

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR

Zihni Göktay’ın oğlu Ömer Göktay, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

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Ömer Göktay açıklamasında “Babamın gözü açık gitmedi. Vasiyeti bizi tiyatro sahnelerinde görmekti, biz de onu yerine getiriyoruz" dedi.

Zihni Göktay’ın oğlu Ömer Göktay vasiyetiydi diyerek açıkladı 2

Usta oyuncunun huzurevinde kalması ailevi sorunları olduğuna dair iddiaları beraberinde getirmişti. Usta oyuncunun oğlu bu iddiaların yalan olduğunu da bir kere daha ifade etti ve "Hiç öyle bir sıkıntı yok. Zaten çekirdek bir aileyiz. Annem gittikten sonra 3 kişi kalmıştık. Kız kardeşim, ben ve babam" dedi.

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Zihni Göktay
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