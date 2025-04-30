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Ziynet Sali yeni yaşını kutladı! Peş peşe yayınladığı karelere yorum yağdı! '' Bu nasıl 50 böyle?''

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali yeni yaşını kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte evinde minik bir kutlama yapan ünlü isim doğum günü karelerini peş peşe yayınladı. Ziynet Sali paylaşımına 'Bu nasıl 50 böyle?' ifadelerini not düştü.

Ziynet Sali yeni yaşını kutladı! Peş peşe yayınladığı karelere yorum yağdı! '' Bu nasıl 50 böyle?''
Öznur Yaslı İkier

Ziynet Sali, 50'nci yaşını sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Sevenlerinden gelen tebrik mesajları ve hediyeler karşısında duygulandığı dile getiren Sali, evinin çiçeklerle donatıldığını belirterek teşekkürlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

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Ünlü isim yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte evinde kutladı. Sali, siyah kot pantolon ve tül detaylı bir büstiyer ile peş peşe poz verdi.

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Sali paylaşımına; "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey." ifadelerini not düştü.

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YORUM YAĞDI

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Ziynet Sali'ye; 'sanki 30'a sabitlemişsin kendini', '50 olamazsın', 'çok güzelsin', 'yaşını kabul edemiyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Mynet'in Sesi
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Ziynet Sali
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