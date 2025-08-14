Zor günler geçirdiği söyleniyordu! Harika Avcı hakkında yeni iddia

Bir döneme damga vuran isimlerden Harika Avcı gözlerden uzak olsa da sık sık hakkındaki iddialarla gündeme geliyor. Hakkında uzun süredir sağlık sorunlarından maddi sıkıntılara kadar birçok iddia ortaya atılan Harika Avcı'nın kirasını ödeyemediği de konuşuluyordu.

Onur Akay tarafından çeşitli iddialarla anılan Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı da iddia ediliyordu.

Harika Avcı bu iddialardan bıktı ve kendisi hakkında asılsız haberler yaptığını öne sürdüğü Onur Akay hakkında Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’nden konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırdı. Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Avcı “Ben sanatımla anılmak istiyorum” dedi.

İddiaya göre Harika Avcı; Ağustos ayı sonunda sözü ve müziği genç besteci Sheyh Ree imzalı yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkacak. Eylül ayında ise Müslüm Gürses ile olan "Olmaz Artık" adlı düetinin Elenor Müzik'ten yayınlanacağı müjdesini verdi.

Uzun süredir görüntü vermeyen Harika Avcı, son olarak Bakırköy de köpeğini gezdirirken görüntülenmişti.