MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zor günler geçirdiği söyleniyordu! Harika Avcı hakkında yeni iddia

Uzun süredir hem maddi hem de manevi anlamda zor günler geçirdiği söylenen Harika Avcı hakkında konuşan Onur Akay'a karşı harekete geçti. Harika Avcı hakkında yeni bir iddia da gündeme geldi.

Zor günler geçirdiği söyleniyordu! Harika Avcı hakkında yeni iddia
Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran isimlerden Harika Avcı gözlerden uzak olsa da sık sık hakkındaki iddialarla gündeme geliyor. Hakkında uzun süredir sağlık sorunlarından maddi sıkıntılara kadar birçok iddia ortaya atılan Harika Avcı'nın kirasını ödeyemediği de konuşuluyordu.

Onur Akay tarafından çeşitli iddialarla anılan Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı da iddia ediliyordu.

Zor günler geçirdiği söyleniyordu! Harika Avcı hakkında yeni iddia 1

Harika Avcı bu iddialardan bıktı ve kendisi hakkında asılsız haberler yaptığını öne sürdüğü Onur Akay hakkında Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’nden konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırdı. Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Avcı “Ben sanatımla anılmak istiyorum” dedi.

İddiaya göre Harika Avcı; Ağustos ayı sonunda sözü ve müziği genç besteci Sheyh Ree imzalı yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkacak. Eylül ayında ise Müslüm Gürses ile olan "Olmaz Artık" adlı düetinin Elenor Müzik'ten yayınlanacağı müjdesini verdi.

Zor günler geçirdiği söyleniyordu! Harika Avcı hakkında yeni iddia 2

Uzun süredir görüntü vermeyen Harika Avcı, son olarak Bakırköy de köpeğini gezdirirken görüntülenmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafasına çocuk düştü! "Felç kaldığımı sandım"Kafasına çocuk düştü! "Felç kaldığımı sandım"
Sosyal medya Oktay Kaynarca'yı konuşuyor! Yarışmacıya...Sosyal medya Oktay Kaynarca'yı konuşuyor! Yarışmacıya...

Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Dikkat çeken çıkış

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Dikkat çeken çıkış

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

Jhon Duran Fener'e çağırdı! Yıldız isim geliyor...

'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!

'Banka işlemi durdurmadı' 700 bin lirasından oldu!

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.