Zor günler geçiriyor nafakasını ödeyemiyordu! Ufuk Özkan TRT'ye sunucu oldu

Bir dönemin popüler dizisi Geniş Aile'de Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Özkan hem sağlık sorunları hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş zor günler yaşamıştı. Sağlık sorunları devam eden Ufuk Özkan oğlunun annesi Nazan Özen ile ayrıldıktan sonra nafaka yüzünden davalık oldu.

Ufuk Özkan 45 bin TL olan davanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan ederek "Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki" demişti.

"GELİRİM DÜŞTÜ" DEMİŞTİ

"Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum" diyen Ufuk Özkan TRT ile el sıkıştı.

TRT 1'in yeni programı 'Kim Gitsin?' tanıtımında Ufuk Özkan'ın programın sunucu olduğu ortaya çıktı.

KİM GİTSİN PROGRAMI NASIL?

Beş yarışmacı ve beş etaptan oluşacak programda yarışmacılar sorularla ortak kasaya para kazandıracak. Etabı kazanan ise bir kişiyi elemek zorunda kalacak ve elenenin kazandırdığı para da kasadan silinecek. Programın ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de ilk tanıtımı yayınlandı.