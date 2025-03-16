Züleyha Ortak'ın evine çağırdığı tamirci yeğeni tarafından vuruldu! "Arabadan malzeme almaya indi..."

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak evine çağırdığı tamircinin kapı önünde uğradığı saldırıyla şoku yaşadı. İstanbul'un Şişli ilçesinde yeğeni Caner K. tarafından öldürülen Taşdan Karaca'nın Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak yaşadığı şoku anlattı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.

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Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.