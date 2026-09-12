MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin baba oluyor! Müjdeyi verdi

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin baba oluyor. İki yıl önce nikâh masasına oturan Rüzgar Çetin ve Mina Çebi müjdeli haberi aileleriyle paylaştı.

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin baba oluyor! Müjdeyi verdi
Öznur Yaslı İkier

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin ile Beşiktaş’ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi’nin kızı Mina Çebi’den müjdeli haber geldi. İki yıl önce evlenen çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Sinan Çetin in oğlu Rüzgar Çetin baba oluyor! Müjdeyi verdi 1

Çiftin bebek beklediği öğrenilirken aileleri de bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Sinan Çetin ilk kez torun sahibi olmaya hazırlanırken Ahmet Nur Çebi ise yeniden dede olacak.

Sinan Çetin in oğlu Rüzgar Çetin baba oluyor! Müjdeyi verdi 2

Sinan Çetin; 'Çok heyecanlıyız, çok hoş bir duygu' diyerek heyecanını dile getirdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyada gündem oldu! ''Reyting rekoru kırar'' Sosyal medyada gündem oldu! ''Reyting rekoru kırar''
Midyeci Ahmet evleniyor: ''İşte benim kadınım''Midyeci Ahmet evleniyor: ''İşte benim kadınım''

Anahtar Kelimeler:
Sinan Çetin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.