Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin baba oluyor! Müjdeyi verdi

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin ile Beşiktaş’ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi’nin kızı Mina Çebi’den müjdeli haber geldi. İki yıl önce evlenen çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Çiftin bebek beklediği öğrenilirken aileleri de bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Sinan Çetin ilk kez torun sahibi olmaya hazırlanırken Ahmet Nur Çebi ise yeniden dede olacak.

Sinan Çetin; 'Çok heyecanlıyız, çok hoş bir duygu' diyerek heyecanını dile getirdi.