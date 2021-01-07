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Magic forması giyen Markelle Fultz sezonu kapattı

NBA HABERLERİ  | 07.01.2021 14:26 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'in oyun kurucusu Markelle Fultz, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Magic forması giyen Markelle Fultz sezonu kapattı

Orlando Magic'ten yapılan açıklamaya göre, Cleveland Cavaliers'ı 105-94 yendikleri maçın ilk çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Fultz'un, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki basketbolcunun sezonu kapattığı bilgisi verildi.

Philadelphia 76ers tarafından 2017 NBA draftında ilk sırada seçilen Fultz, peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden ilk 2 sezonunda yalnızca 33 karşılaşmaya çıkabilmişti.

2019'un şubat ayında Magic'in takasla kadrosuna kattığı Fultz, geçen sezon 64 maçta 12,1 sayı ve 5,2 asist ortalamaları yakalamıştı. Bu sezona da iyi başlayan genç oyun kurucu, sakatlığı öncesi maç başına 14,3 sayı ve 6,1 asist üretmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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